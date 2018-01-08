今日 05:18
國際財經
道瓊斯工業平均指數收市跌12點或0.05%，報25283點；標準普爾500指數升4點或0.17%，報2747點；納斯特綜合指數升20點或0.29%，報7157點。
陳茂波：等時機放寬九成按保
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被虐童周身傷 學校竟無察覺
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資金流向港股 慢牛輪動主調
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林鄭與馬雲對談 冀阿里重回港上市
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