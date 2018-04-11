即巿股評 港股直擊 國際財經

恒生指數連升10個交易日，累飆1665點(5.7%)，創2012年10月15日以來，逾5年最長升浪。承接美股3大指數上周五齊創新高，恒指昨天高開80點，曾攀至30929點，再刷新逾10年高位，其後好淡爭持，最終收報30899點，升84點(0.28%)；大市全日成交1337.76億元，上升股票佔51%。

美國上周五公布12月份新增14.8萬個非農職位，儘管低於市場預期的19萬個，惟這已是自2010年10月份起連續87個月錄得增長，屬有數據以來最長擴張紀錄。失業率連續3個月報4.1%，維持於過去17年的最低水平，平均時薪一如預期按年升2.5%【右圖】。美國就業數據逼近聯儲局全民就業目標，通脹預期也持續升溫，均反映經濟進一步向好。

美股不單受惠經濟前景亮麗和減稅提升企業盈利，整體美國企業高達2.6萬億美元的海外現金可望回歸本土，也為股市添加動力。本報投資版專欄「信圖分析」去年12月27日指出，美國政府將會對美企的海外累積盈利徵收優惠稅率，以吸引資金回流，包括非流動資產稅率為8%，現金及流動資產則是15.5%。

美銀美林早前調查結果顯示，美企班資回朝後，65%受訪企業擬用相關資金來償還貸款，46%計劃用於股份回購，此舉將有助提升美股估值，成為股市上衝助燃劑。

港股方面，從盈利前景角度分析，藍籌股的預測每股盈利於2016年下半年見底回升，目前已升越2014年初高位，反映分析員繼續看好藍籌股的盈利前景。整體2000多家上市企業發盈喜的佔比亦持續攀升，創逾6年新高，顯示分析員及企業管理層對今年盈利前景樂觀，預示恒指有機會繼續尋頂。

綜合本報投資研究部多個專欄近期均看好港股後市，尤其是去年11月30日「沿圖論勢」，根據1990年以來恒指6次最後升浪的形態、升幅中位數及估值水平，推算出恒指今年將出現「超級大時代」最後升浪，可望攀升至36000點至39000點。

當然，若美滙指數回升，將是港股一大隱憂。自去年底開始，本欄一再強調美國減稅措施或造成經濟過熱，恐會打亂聯儲局既定的加息及縮表步伐，加上目前環球經濟形勢大好，市場對原油及部分商品的需求變得緊張，原油與有色金屬價格易升難跌，導致現時處於偏低水平的通脹蠢蠢欲動，美國今年的加息次數隨時超過市場預期的兩至三次(詳見去年12月5日、12日本欄)，令美滙指數於今年稍後時間呈現反彈的機會大增，屆時很可能觸發新興市場走資。

總括而言，按照目前趨勢，預期環球經濟可更上一層樓，利好投資環境，進而增加對大宗商品的需求，導致通脹升溫。港股方面，因應企業盈利前景看俏，市場流動性充沛，料將激發牛市最後升浪，創造「超級大時代」。

信報投資研究部

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