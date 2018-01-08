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今日 18:29 國際財經

歐股中段靠穩 關注英德政治局勢

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歐羅區數據符合預期，歐洲股市中段靠穩，惟市場關注德國籌組新政府的進展，以及英國內閣人事變動情況。

截至本港時間傍晚6時28分，英國富時100指數報7724點，升不足1點或0.01%；德國DAX指數報13367點，升47點或0.36%；法國CAC 40指數報5489點，升18點或0.34%；意大利富時MIB指數報22809點，升47點或0.21%。

數據方面，歐羅區去年12月企業景氣指數為1.66，創1985年以來新高；消費者信心指數為0.5，符合預期。歐羅區1月Sentix投資者信心指數升至正32.9，高於預期的正31.5，前月為正31.1。歐羅現報1.1996美元，跌0.27%。

德國去年11月工業訂單按月減少0.4%，預期為增加0.5%，為去年7月以來首次下跌。英國去年12月房價按月下滑0.6%，預期為上升0.2%，為6個月來首次下降，進一步表明樓市自2016年脫歐公投後走弱。英鎊報1.3531美元，跌0.29%。

道指期貨暫報25304點，升35點。

油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報61.58美元，升0.14美元或0.23%；倫敦布蘭特期油報67.66美元，升0.04美元或0.06%。

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