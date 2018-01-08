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今日 18:06 國際財經

【看圖測市】加拿大就業顯著改善 美元/加元刷新3個月低

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上周五(1月5日)美國和加拿大同時公布12月就業數據：美國12月非農就業新增職位錄得14.8萬，遠遜於預期19萬，而美國12月失業率則維持在4.1%水平；加拿大12月就業人數則增加7.86萬人，遠高於市場預估的2000人，12月失業率從去年11月的5.9%降至41年低點5.7%。在疲弱的美國就業數據及強勁的加拿大就業數據雙重打擊之下，美元/加元暴跌逾150點至3個月新低1.2354，儘管最後小幅回升至1.2411收市，但全周仍下挫1.26%，連續第三周錄得下跌。

事實上，除疲弱美元之外，近期商品貨幣如澳元、紐元的強勢亦帶動加元走強，因中國2017年12月製造業採購經理人指數(PMI)創四個月新高，12月財新服務業PMI則大幅回升錄得2014年8月以來最高53.9，有力地支持石油商品貨幣加元的表現。

技術分析方面，美元/加元自12月19日觸及近5個月高位1.2919後輾轉下跌，相繼失守1.2600與1.2500兩大整數關口，並形成完整的下降通道。但上周六(1月6日)美國三藩市聯儲主席威廉姆斯(John Williams)預計2018年美國聯儲局將加息3次，美國失業率將從當前的4%跌至3.7%，此鷹派言論或能對疲弱已久的美元構成支撐，加上美元/加元目前似乎在1.2390-1.2400區域(1.2060至1.2919上升浪的61.8%斐波那契回吐水平)有不俗支持，短期內若匯價能企穩1.2400，後市或有機會小幅反彈至下降通道頂部1.2480-1.2500水平。

策略方面，短期內若美元/加元回落至1.2380/1.2390，我們將買入美元，上望1.2480，跌穿1.2350止損。

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