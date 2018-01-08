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今日 16:42 國際財經

關注德國商籌組政府 歐股早段個別走

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德國總理默克爾領導的基民盟，昨日起與社民黨就籌組新政府，展開為期一周的試探式談判，為當地政治僵局帶來曙光，但市場同時關注英國內閣人事變動，歐洲股市早段個別發展。

此外，投資者本周亦關注中美兩國的通脹數據，而歐羅區的失業數據、歐洲央行的12月議息紀錄，以及紐約聯儲銀行總裁達德利(Willaim Dudley)的演說，對市場也有指示作用。

截至本港時間下午4時42分，德國DAX指數報13345點，升26點或0.2%；法國CAC 40指數報5480點，升9點或0.17%；意大利富時MIB指數報22735點，跌26點或0.12%。

英國首相文翠珊確認，內閣將很快有人事變動。《星期日泰晤士報》較早時報道，文翠珊將於周一宣布改組內閣。英國富時100指數報7712點，跌11點或0.15%。

道指期貨暫報25306點，升37點。

油價靠穩，因美國鑽油井數量下跌，紐約原油期貨現時每桶報61.52美元，升0.08美元或0.13%；倫敦布蘭特期油報67.63美元，升0.01美元或0.01%。

歐羅區今日稍後將公布11月零售銷售數據、12月消費者信心指數終值，以及12月經濟景氣指數，市場預期分別按年增長2.4%、為0.5及114.8，前值分別升0.4%、為0.5及114.6。

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