國際財經

虛擬貨幣以太幣(Ethereum)踏入2018年展開強勁升勢，較「一哥」比特幣(Bitcoin)更為凌厲，今早在亞洲交易時段升逾半成，突破1200元(美元‧下同)水平，再創歷史新高。

根據交易平台Coindesk報價，以太幣今早高見1246.9元，以去年底收市價725.35元計，今年最多累升71.9%。以太幣最新報1212.17元，升63.57元或5.53%，市值1170億元。

比特幣最新報15844.6元，跌338.19元或2.09%，市值2660億元。