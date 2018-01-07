國際財經

2018年首個交易周以創新高收市。踏入第二周，有基金經理看好股價升幅較少的價值股(value stock)為投資焦點。經濟數據方面，中國與美國的通脹數據將成為市場焦點。其他方面，歐羅區的失業數據、歐洲央行的12月議息紀要，以及紐約聯儲銀行總裁達德利(Willaim Dudley)的演說，對市場也有指示作用。

美國股市上周以強勢結束。展望今年，Columbia Acorn fund聯席基金經理Matthew Litfin表示，科技股去年已累積較大升幅，因此價值股較具瞄頭。他已減持科技股組合比例，並增持金融類。

Fairepoint Capital Mid Cap fund聯席基金經理Thyra Zerhusen指出，看好美泰玩具與通用電氣等股價與估值比率較具吸引的股份。

James Advantage funds基金經理Matthew Watson表示，科技股可能有較大幅度的調整，因此轉持過去一年升幅較少的能源類與地產類。他認為，即使市場不會回落，一些股份只會愈來愈貴，正確投資選擇是以基本估值衡量，投資長線增值股份。

數據方面，周二有歐羅區11月失業率，市場預期停止下降勢頭。周三，中國公布兩個通脹指數，第一個是12月消費物價指數，市場預期按年升1.9%，優於前一月的1.7%，第二個則是12月生產價格指數，市場預期按年升4.8%，前一月為5.8%。

周四，達德利發表對美國經濟前景的最新預測，而歐央行則公布12月議息紀要，揭示央行對歐羅區經濟前景的看法。

周五，美國公布12月消費物價指數，市場預期為按月升0.1%。另美國也會公布12月零售銷貨值，市場預期為按月升0.4%。