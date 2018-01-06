國際財經

克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)表示，周五公布的12月就業數據屬於強勁水平，顯示美國經濟增長勢頭持續，失業率保持低迷，因此預期聯儲局在今年加息3或4次，而循序漸進加息是合宜的。

她接受CNBC電視台訪問時指出，本身同意聯儲局官員們利率預測表顯示，今年加息次數中位值為3次的觀點，但她提及可能加息4次，是因為估計美國經濟增長勢頭，較其他同僚預測更強烈。

梅斯特又預期，現時4.1%失業率會回升至4.7%。

她今年輪值成為聯邦公開市場委員會投票委員。