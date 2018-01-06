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今日 09:16 國際財經

巴西去年汽車產量按年增25.2%

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巴西汽車製造商協會公布，2017年巴西汽車產量為269.97萬輛，按年增長25.2%。

數據顯示，2013年巴西汽車產量達371.27萬輛，隨後持續下降，到2016年降至215.64萬輛。去年巴西汽車產量達結束此前連續3年汽車產量下降的局面。

巴西汽車製造商協會表示，汽車出口增加是去年汽車產量回升的主要原因。根據統計，去年巴西出口汽車76.2萬輛，按年增長46.5%。

協會表示，今年巴西汽車產量、銷量和出口量，有望分別按年增長13.2%、11.7%及5%。

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