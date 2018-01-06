國際財經

美國就業數據較預期差，無礙華爾街三大指數周五升勢，因此主要指數在2018年首周，以創新高結束。

道瓊斯工業平均指數收市升220點或0.88%，報25295點。標準普爾500指數升19點或0.7%，報2743點。納斯特綜合指數升58點或0.83%，報7136點。

這也是標普與納指連續4天創新高，道指則是第3天創新高。主要指數一年之首4個交易天創新高，是WSJ Market Data自1964年開始有紀錄來首次。反映細價股的Russell 2000指數與道瓊斯運輸指數，同樣創下收市新高。

累計本周，道指與標普500指數分別升2.3%與2.6%，納指升3.4%。交易商認為，美國股市本周升勢，主要是受惠於美國在聖誕節前通過稅改法例、商品價格上揚，以及藍籌業績，而經濟數據與債券孳息率低企也有支持作用。

周五較早時，美國公布12月新增非農業職位數量為14.8萬個，低於市場預期的19.8萬個。另美國12月供應管理協會(ISM)服務業下滑1.5個百分點至55.9%；美國11月貿易赤字擴大3.2%至505億美元。

Janney Montgomery Scott首席策略師Mark Luschini指出，就業數據顯示美國經濟良好，且不過熱，同時也不會讓聯儲局有更快加息的理由，所以投資者不用急於沽貨，反而吸引資金入市，推動股市上揚。

克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特表示，就業數據強勁，可能同意聯儲局在今年加息3或4次。費城聯儲銀行總裁哈克則預期，聯儲局今年只加息兩次。

標普11個分項內，7個上升，科技股最佳，升1.2%。微軟與Alphabet分別升1.2%與1.3%。蘋果升1.1%。該公司承認，晶片缺失問題可能導致蘋果產品有安全隱患。

摩根大通發表報告，唱好快意佳士拿，其股價升6.4%。

大型酒商Constellation公布的上季收入遜預期，股價跌2.6%。