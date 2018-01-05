今日 05:25
國際財經
道瓊斯工業平均指數收市升220點或0.88%，報25295點。
標準普爾500指數升19點或0.70%，報2743點。
納斯特綜合指數升58點或0.83%，報7136點。
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