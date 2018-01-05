今日 00:56
國際財經
英國富時100指數收報7724點，升0.37%或28點。
德國DAX指數收報13319點，升1.15%或151點。
法國CAC 40指數收報5470點，升1.05%或57點。
李嘉誠：細單位未來或過剩
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Key trends in Big Data industry
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李庭豐
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財富管理
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美國上月非農新增職位14.8萬個 遜預期
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【價值工房】探討希瑪眼科的潛在升幅
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第四季批住宅預售樓花2735伙
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