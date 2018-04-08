即巿股評 港股直擊 國際財經

恒生指數周五高開157點，報30893點，不久即升至30911點，再創逾10年新高，其後走勢反覆，一度倒跌97點，低見30638點，最終在收市競價時段(U盤)嘜高，報收30814點，升78點(0.25%)。大市全日成交1250.08億元，上升股票佔51%。

自從恒指去年底重越29300點成交密集區頂以來，已連升9個交易日，累漲逾1580點，再現反覆向上走勢。目前恒指已回升至去年初向上伸延的上升通道頂線附近，預料還會繼續攀升，惟要留意RSI已屆74.41超買水平，當RSI乏力再上並回落至70之下，可能引發調整。

本港與新興市場股市近期造好，與美滙指數反覆偏軟有一定關係。美滙指數現徘徊於3個月以來的低位，大宗商品價格趁勢飛升，新興經濟體股市續見資金流入，上述種種情況為2018年投資市場造就良好開局。

美國減稅政策實施初期，華府收入料顯著減少，財政赤字很可能大幅增加，制約政府支出，或損及投資者對美元的信心，不利美滙走勢；美元疲弱，勢必推高以美元計價的商品價格。那麼，沽美元會否成為今年最受歡迎的滙市策略呢？

要了解期貨投資者對美元後市的看法，可從美國商品期貨交易委員會(CFTC)的持倉報告找到蛛絲馬跡，可以直接分析非商業(或投機性)投資者持有美滙指數的倉位(藍線)，或是觀察綜合8種主要貨幣的「合併美元」淨長倉合約數目(綠線)。

從附【圖】可見，過去一年無論是直接持有美滙指數的淨長倉，抑或「合併美元」的淨長倉，都由2017年初大幅回落，顯示投資者對美元的信心大不如前；然而，有關形勢在最近兩周出現逆轉。雖然美滙指數的淨倉合約數目於去年下半年26周內有多達20個星期維持於負水平(即淨短倉)，但卻於12月19日起連續兩周轉為正數，分別錄得淨長倉3881張及2531張。

與此同時，「合併美元」淨倉合約數目於連續26個星期錄得淨短倉，並於10月3日曾低見負27萬張後，終於在12月26日升回正數，錄得淨長倉4543張。這可能是部分投資者於聖誕及元旦假期前割禾青，又或是看淡美滙後市的情緒有所紓緩；更重要的是，若美滙淨長倉合約數目持續回升，不排除美滙指數突然反撲。

總括而言，現階段還不能斷言美滙指數即將擺脫劣勢(尤其市場熱切期待歐洲央行很快公布「收水」計劃)，惟也不能看淡美滙。反映市場對通脹預期的10年期打和利率(Breakeven Rate)，已從去年6月底不足1.7%的低位輾轉回升至最近約2%水平，通脹預期升溫恐會加速美國聯儲局加息步伐，加上美國下調企業利得稅率、鼓勵美企把境外資金調回本土等，都為美滙帶來長期支撐。

美滙指數未來一年會否一洗頹風，大家惟有拭目以待。在美滙未掉頭回升前，港股似乎尚有上漲空間。

信報投資研究部

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