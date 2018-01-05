訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 22:59 國際財經

美股早段升 三大指數齊創新高

放大圖片

美國非農就業數據遠遜預期，惟美股早段仍然上升，三大指數齊創新高。

截至本港時間晚上10時58分，道指報25129點，升54點或0.22%；標普500指數報2731點，升7點或0.26%；納指報7105點，升27點或0.38%。

美國勞工部公布，美國去年12月非農業新增職位14.8萬個，遠低於預期增加19萬個；失業率維持在4.1%，符合預期；每周平均工時為34.5小時，平均時薪按月增長0.3%，兩者均符合預期。

市場估計聯儲局今年3月加息0.25厘的機會由70.2%略降至67.5%，6月機會率則為43.2%。2017年全年計，美國非農職位增加210萬個，為連續第7年美國非農職位增加逾200萬個。

美國去年11月貿易逆差為505億美元，按月擴大3.25%，高於預期逆差495億美元，創近6年新高。稍後還有去年12月ISM非製造業指數，以及去年11月工廠訂單數據公布。

歐洲股市全線造好，英國富時100指數報7703點，升7點或0.1%；德國DAX指數報13299點，升131點或1%；法國CAC 40指數報5453點，漲39點或0.74%；意大利富時MIB指數報22688點，升175點或0.78%。

油價持續下跌，紐約原油期貨現時報61.55美元，跌0.46美元或0.74%；倫敦布蘭特期油報67.63美元，跌0.44美元或0.65%。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。