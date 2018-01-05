國際財經

美國非農就業數據遠遜預期，惟美股早段仍然上升，三大指數齊創新高。

截至本港時間晚上10時58分，道指報25129點，升54點或0.22%；標普500指數報2731點，升7點或0.26%；納指報7105點，升27點或0.38%。

美國勞工部公布，美國去年12月非農業新增職位14.8萬個，遠低於預期增加19萬個；失業率維持在4.1%，符合預期；每周平均工時為34.5小時，平均時薪按月增長0.3%，兩者均符合預期。

市場估計聯儲局今年3月加息0.25厘的機會由70.2%略降至67.5%，6月機會率則為43.2%。2017年全年計，美國非農職位增加210萬個，為連續第7年美國非農職位增加逾200萬個。

美國去年11月貿易逆差為505億美元，按月擴大3.25%，高於預期逆差495億美元，創近6年新高。稍後還有去年12月ISM非製造業指數，以及去年11月工廠訂單數據公布。

歐洲股市全線造好，英國富時100指數報7703點，升7點或0.1%；德國DAX指數報13299點，升131點或1%；法國CAC 40指數報5453點，漲39點或0.74%；意大利富時MIB指數報22688點，升175點或0.78%。

油價持續下跌，紐約原油期貨現時報61.55美元，跌0.46美元或0.74%；倫敦布蘭特期油報67.63美元，跌0.44美元或0.65%。