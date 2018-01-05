國際財經

歐羅區通脹數據符合預期，歐洲股市中段持續上升。市場關注稍後公布的美國上月非農就業數據，就未來加息步伐尋找啟示。

截至本港時間傍晚6時48分，英國富時100指數報7718點，升23點或0.3%；德國DAX指數報13304點，升136點或1.04%；法國CAC 40指數報5457點，升44點或0.81%；意大利富時MIB指數報22702點，升190點或0.84%。

數據方面，歐羅區去年12月消費物價調和指數(HICP)初值按年升1.4%，符合預期；歐羅區去年11月生產物價指數(PPI)按年升2.8%，高於預期升2.5%；按月則升0.6%，亦高於預期升0.3%。法國去年12月消費物價指數(CPI)初值按年升1.2%，按月則升0.3%，兩者均符合預期。

美國將公布12月非農就業人口變動及當月失業率，預期分別增19萬人及4.1%，前值分別增22.8萬人及4.1%。克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特(Loretta Mester)明日凌晨將就貨幣政策看法發表講話。

歐羅現報1.2049美元，跌0.16%；英鎊報1.3536美元，跌0.16%。道指期貨暫報25125點，升72點。

油價持續下降，紐約原油期貨現時每桶報61.4美元，跌0.61美元或0.98%；倫敦布蘭特期油報67.43美元，跌0.64美元或0.94%。