國際財經

周四(1月4日)日本央行行長黑田東彥(Haruhiko Kuroda)重申維持超寬鬆的貨幣政策，並表示日本央行將耐心地維持這一政策以應對通縮問題，黑田東彥的言論令市場失望，投資者對日本央行提前退出貨幣寬鬆政策的預期有所降溫。反觀美國方面，周四（1月4日）有美國「小非農」之稱的ADP私人就業數據顯示，去年12月美國就業人數增加25萬，大幅超過預期增加19萬，創下自2017年3月以來的新高，加之同日公佈的美國聯儲局議息會議紀要總體偏向「鷹派」，令市場對聯儲局於3月份加息的預期升溫，美元/日圓受兩國的貨幣政策差異推動攀升至112.85，錄得連續兩個交易日上漲。

事實上，日本政府從2016年起實施刺激性財政政策以推動國內經濟增長，儘管日本公共投資和基建規模大幅上升，但日本的通脹水平依然較低。日本央行在利率決議聲明中多次明確表示在通脹達到2%目標水平前會堅持貨幣寬鬆政策，加之考慮到2019年將提升消費稅，市場普遍預期日本央行2018年的貨幣政策不會大幅變動，該預期或將在2018年大部分時間限制日圓漲幅。

值得一提的是，據韓聯社報導南韓統一部表示，北韓接受了9日在板門店舉行會談的提議，會談議題包括平昌冬季奧運會等改善南北關係相關的具體實務問題，南北韓政府間時隔兩年重啟會談令緊張的地緣政治局勢有所降溫，進而施壓日圓的避險買盤。

今日(1月5日)美元/日圓小幅回落至112.70後企穩回升，目前最高升至113.23，刷新自2017年12月29日以來的一周新高，而美元/日圓在1月2日觸及兩周低位112.05後已連續兩日上漲，今日若能維持升勢將可實現三連漲。若今晚公布的美國12月非農就業新增職位表現良好，進一步支撐美國聯儲局2018年再度加息三次的預期，美元/日圓或有望突破113.40/113.45並進一步挑戰114.00水平。不過，美元/日圓自12月份以來一直受限於112.00至114.00區間波動，若沒有強烈利好因素推動美元上升，滙價或許仍維持區間整固為主。

策略方面，若短期內美元/日圓回落至112.80-112.90支持區域，我們將買入美元，上望113.80，跌穿112.30止損。

強勁ADP數據難救美元 倫敦金刷新逾三個月新高

周四(1月4日)美滙指數憑藉美國聯儲局「鷹派」會議紀要以及強勁的ADP就業數據一度試圖企穩92.00上方，但歐羅/美元的大幅攀升令美滙指數的努力功歸一簣。倫敦金最終憑藉弱勢美元以及地緣政治局勢緊張等因素在1305.5美元附近獲得支持，並大幅反彈近1%至日內高位1325.7美元，刷新逾三個月以來新高。

今晚21:30將公布美國12月非農就業新增職位，若數據意外弱於預期，金價或將會維持強勁升勢突破1326美元並進一步上探1330美元甚至1342美元水平，但若非農數據十分強勁，則需小心金價再度出現大幅調整。目前小時圖RSI與金價走勢出現頂背馳，暗示金價上漲動力減弱，因此若金價失守1312美元，或將回落考驗1300至1305美元支持。

策略方面，短期內若倫敦金反彈至1324-1325美元區域，我們將沽出倫敦金，下望1313美元，升穿1330美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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