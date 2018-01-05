國際財經

歐洲股市早段上揚，因環球股市的上漲勢頭沒有放緩跡象，其中隔晚美國三大指數再創新高。此外，美國今晚將公布多項經濟數據，其中12月非農就業數據最受市場矚目，因投資者期望能夠從中尋找聯儲局未來加息步伐的重要啟示。

截至本港時間下午4時30分，英國富時100指數報7705點，升9點或0.13%；德國DAX指數報13252點，升85點或0.65%；法國CAC 40指數報5435點，升22點或0.41%；意大利富時MIB指數報22612點，升100點或0.45%。

道指期貨暫報25100點，升47點。

外電引述消息人士稱，美國政府建議容許全部沿海地區可以進行開採石油工作，拖累油價下滑，紐約原油期貨現時每桶報61.81美元，跌0.2美元或0.32%；倫敦布蘭特期油報67.88美元，跌0.19美元或0.28%。

意大利及歐羅區今日稍後將公布12月CPI初值，市場預期按年分別增0.8%及增1.4%，前值分別升0.9%及升1.5%。

此外，美國將公布12月非農就業人口變動及當月失業率，預期分別增19萬人及為4.1%，前值分別增22.8萬人及為4.1%。至於11月貿易賬預期由下跌487億美元，擴大至下跌499億美元；而12月ISM非製造業指數料由57.4升至57.6；而11月工廠訂單預料按月升1.1%，前值為跌0.1%。