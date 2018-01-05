國際財經

美國商品期貨交易委員會(CFTC)表示，將於本月召開技術和風險諮詢委員會會議，討論數碼貨幣期貨的「自我認證」過程，以及相關產品的風險管理和監管。

美國證交會(SEC)及北美證券管理員協會(NASSA)，已經警告投資者投資比特幣(Bitcoin)的風險，指監管者很難確保投資者可從相關非法行為追回投資損失。

芝加哥商交所(CME)和芝加哥期權交易所(CBOE)於去年12月推出了比特幣期貨，惹來部分業內人士的批評，他們指監管機構在批准產品推出之前，應該作出更廣泛的市場諮詢。