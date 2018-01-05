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德國福士汽車(Volkswagen，又名大眾)與南韓現代汽車，分別與矽谷初創公司Aurora Innovation合作，開發無人駕駛汽車。Aurora是由前谷歌和特斯拉(Tesla)自駕汽車計劃的領軍人物於一年前創立。

Aurora周四宣布與兩家汽車製造商的合作計劃。

福士和現代的高層表示，目標是到2021年在量產車中安裝Aurora的自動駕駛軟件。

Aurora採用結合機械人技術和機器學習的方法，創建視覺系統和駕駛策略程序，不須人手掌控，讓電腦駕駛汽車。Aurora同時亦在研究有關系統與鐳射、雷達和攝錄鏡頭配合，以進行觀察和導航。

Aurora由厄姆森(Chris Urmson)掌舵，他是卡內基梅隆大學(Carnegie Mellon University)的機械人專家，於2009年曾協助谷歌創立無人駕駛汽車計劃，並在2014年該計劃負責人特龍(Sebastian Thrun)離職後接手。

厄姆森約一年前與Sterling Anderson和Drew Bagnell共同創立Aurora。Anderson是麻省理工學院(MIT)的機械人專家，他曾協助特斯拉的半自駕系統Autopilot發展；而Bagnell則是卡耐基梅隆大學的副教授，曾協助優步(Uber)在匹茲堡創立自駕汽車研究團隊。

福士是在約6個月前開始與Aurora合作，計劃由今年開始推出幾款測試車，明年將推出幾百輛，到2020年增至逾1000輛。福士汽車集團數碼總監Johann Jungwirth表示，在2021年，該公司將在5個城市部署新型無人駕駛汽車車隊，屆時客人可以招手乘搭機械人汽車。

現代汽車先進駕駛輔助系統總監Woongjun Jang稱，現代汽車計劃在2021年前，與Aurora合作推出機械人計程車，以實現商業化營運規模。