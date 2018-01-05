國際財經

虛擬貨幣一哥比特幣(Bitcoin)去年威到盡，踏入2018年後，市場焦點轉到另一虛擬貨幣以太幣(Ethereum)，昨晚升破1000元(美元‧下同)水平，今年開局不足一周，已累積約四成升幅。

根據交易平台Coindesk報價，以太幣最高見1016.73元，最新報1013.26元，升31.42元或3.2%，市值980.6億元。以太幣去年底收報725.35元計，今年累升39.69%。

比特幣則於15000元水平徘徊，最新報15141.55元，跌13.67元或0.09%，市值2540億元。