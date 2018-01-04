國際財經

美國經濟數據較預期佳，美國股市周四造好，三大指數接連創下收市新高。道瓊斯工業平均指數首次突破25,000點。

道指收市升152點或0.61%，報25075點；標準普爾500指數升10點或0.4%，報2723點；納斯特綜合指數升12點或0.18%，報7077點。反映細價股的Russell 2000指數升3點或0.2%，收市報1556。四大指數均創下即市新高，也是連續第三天造好。

標普500指數在一年的首三個交易天創新高，是1964年以來首次。同樣三天創新高的納指，則是1999年來首次。

標普11個主要分項內，9個上升，但大部分升幅溫和，防守性強的電訊與地產類表現落後。包括Alphabet、亞馬遜、Netflix在內的主要藍籌，創下收市新高。油價創下三年新高，能源類強勁。

較早時，美國轉薪公司ADP公布，12月私營職位增加25萬個，較預期佳。另美國上周首次申領失業救助人數增加3000個至25萬個。美國服務業指數下滑至53.7。

Boston Partners研究部總監Michael Mullaney表示，2017年推動大市上揚的力量延續至2018年，儘管以往績計算，股票價值屬於昂貴水平，但是以國庫券孳息率與通脹計算，價值仍屬於合宜水平。

金融類造好，摩根大通升1.4%，美銀與富國升1.3%。

電動汽車生產商Tesla跌0.8%。該公司前一天收市後公布上季交車量未符預期，而且推遲3系的生產達標時間。

公布假期同店銷售有增長的Macy's百貨，股價跌3.3%。

前一天被指有產品缺失的英特爾，股價再跌1.8%。該公司前一天已滑落3.4%。

美國最大藥房集團Walgreens Boots Alliance業績勝預期，股價跌5.2%。另一間大型藥房CVS，股價升2.6%。