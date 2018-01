國際財經

美國貨幣監理署(The Office of the Comptroller of the Currency、OCC)宣布,12月底向花旗銀行罰款7,000萬美元(5.46億港元),因為該銀行的防範洗黑錢政策未能夠應對相關問題。

花旗銀行的控股公司、花旗集團回應稱,將致力確保花旗銀行可滿足美國政府的防範洗黑錢目標。

OCC表示,上述罰款是民事性質罰款,主要是因為該署於2012年已向花旗銀行提出警告,但後者仍未解決有關事宜。