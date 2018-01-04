國際財經

全球最多網民使用社交媒體Facebook、其創辦人兼行政總裁朱克伯格(Mark Zuckerberg)發表今年個人挑戰，是要保護社交媒體用戶免受傷害(abuse)、仇視與國家政權影響。

朱克伯格自2009年開始，每年公布一個對個人的年度挑戰。以往公布過的挑戰包括：訪問美國每一個州、跑365哩、學普通話等等。

他在周四發表今年個人挑戰時指出，雖然Facebook不可能肯定絕不犯錯，或者確定可避免所有用戶不受傷害，但會努力更新系統及應用工具，減少犯錯。