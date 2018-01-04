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今日 03:25 國際財經

美國證監:投資虛擬貨幣受騙 損失難追回

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美國證監警告，投資者在買賣包括比特幣等虛擬貨幣，需要極之審慎，因為美國聯邦政府與州政府很難確保投資者可從相關非法行為追回投資損失。

美國證監主席Jay Clayton與委員Michael Piwowar及Kara Stein 發表聲明，表示很多虛擬貨幣推廣者與其他虛擬貨幣投資公司，不是按照美國聯邦政府或州政府的證券法行事。

根據聲明，美國證監希望盡快規管有關發展迅速的市場，以及追查違法行為，但在此之前，投資者要極之審慎作出投資決定，因為很可能難以追回損失。

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