國際財經

美國勞工部公布，截至12月30日止當周，美國首次申領失業救濟人數為25萬人，按周增加3000人，高於市場預期降至24萬人。

美國首次申領失業救濟人數已連續第148個星期位於30萬關口以下，為1970年以來錄得最長時間，反映美國勞動力市場持續穩健。

至於美國上周首次申領失業救濟人數4周均值為24.175萬人，按周增加3500人。

另外，截至12月23日止當周，美國續領失業救濟人數為191.4萬人，按周減少3.7萬人，預期為降至192.5萬人。