國際財經

歐洲主要經濟體的PMI數據勝預期，加上美國聯儲局上月議息紀錄顯示，大部分委員支持循序漸進加息，歐洲股市中段上揚。

截至本港時間下午6時28分，英國富時100指數報7679點，升8點或0.11%；德國DAX指數報13112點，升134點或1.03%；法國CAC 40指數報5376點，升45點或0.85%；意大利富時MIB指數報22182點，升278點或1.27%。

數據方面，歐羅區去年12月綜合採購經理指數(PMI)終值從11月的57.5升至58.1，略高於58的初值，為2011年2月以來新高。英國12月服務業PMI升至54.2，高於預期的53.8，為4月以來第二高水平。歐羅現報1.2042美元，升0.22%；英鎊報1.3542美元，漲0.19%。

法國方面，12月服務業PMI終值降至59.1，低於11月的60.4和12月初值59.4，但仍為2011年5月以來在第二高水平；綜合PMI由11月的60.3降至59.6，低於初值的60。德國12月服務業PMI終值從11月的54.3升至55.8；綜合PMI終值從11月的57.3升至58.9，創下80個月新高。

道指期貨暫報24952點，升74點。

油價靠穩，紐約原油期貨現時每桶報61.86美元，升0.23美元或0.37%；倫敦布蘭特期油報67.88美元，升0.04美元或0.06%。