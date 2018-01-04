國際財經

周三(1月3日)美國石油協會(API)公布數據顯示美國上周原油庫存減少500萬桶至4.278億桶，美國原油庫存持續繼續下降加劇供應收緊預期。此外，石油輸出國組織(OPEC)成員國伊朗爆發示威活動持續6天，市場憂慮伊朗局勢一旦全面失控將影響該國原油供應，紐約期油在多重利好消息支持下大幅攀升逾2%至61.97美元，創兩年以來新高。

不過，周四(1月4日)淩晨公布的美國聯儲局12月議息會議紀要顯示大部分聯儲局官員支持循序漸進加息。此外大部分與會者暗示於2018年開始推行的稅改將有助於提升未來幾年美國GDP實際增長預期，並稱若通脹因減稅而加速回升，或將加快聯儲局加息進程，會議紀要總體偏向鷹派，美滙指數受此推動收復92.00至92.26，美元/加元亦因此企穩1.2500支持並反彈至日內高位1.2553。

儘管伊朗的緊張局勢仍在升溫之中，但伊朗目前每天380萬桶產油量仍未受到太大的影響。然而伊朗現階段國內形勢嚴峻，國內通貨膨脹率達兩位數，失業率超過12%，而且大規模的暴亂目前已造成至少14人死亡，數百人被捕，若伊朗國內政治局勢進一步惡化，或將對世界第三大產油國伊朗的原油生產造成全面破壞，屆時有望推動油價進一步攀升。

技術分析方面，美元/加元目前較12月19日高位1.2919下跌逾3%，並維持在下降通道中運行。鑒於滙價在10月27日高位1.2915至12月19日高位1.2919形成明顯阻力區域，並有效跌破整固區域底部1.2660至1.2700一線水平，後市有望進一步下探1.2400附近支持。投資者應重點關注今晚美國能源信息署(EIA)公布的上周原油庫存數據以及周五(1月5日)公布的美國12月非農就業新增職位，若原油庫存數據降幅大於預期或非農數據表現不佳令聯儲局加息預期降溫，美元/加元有望跌穿1.2500甚至進一步考驗1.2400及1.2300水平，但若非農就業數據十分強勁，則小心美元/加元空頭回補引發的大規模技術性反彈。短期阻力留意1.2600及1.2650水平。

策略方面，短期內若美元/加元反彈至1.2595/1.2605區域，我們將沽出美元，下望1.2460，升穿1.2650止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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