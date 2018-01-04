國際財經

美國聯邦儲備局公布上月議息紀錄，顯示大部分委員支持循序漸進加息，加上投資者憧憬歐洲及美國多項將出爐的經濟數據表現亮麗，歐洲股市早段上揚。

截至本港時間下午4時41分，英國富時100指數報7686點，升14點或0.19%；德國DAX指數報13108點，升130點1.01或%；法國CAC 40指數報5376點，升45點或0.85%；意大利富時MIB指數報22159點，升254點或1.16%。

道指期貨暫報24942點，升64點。

伊朗政局持續動盪，加上美國上周原油庫存減少，刺激油價向上，紐約原油期貨現時每桶報61.91美元，升0.28美元或0.45%；倫敦布蘭特期油報67.94美元，升0.1美元或0.15%。

法國、德國、歐羅區今日稍後將公布12月綜合PMI終值，市場預期分別為60、58.7及58，與前值持平。意大利及英國的12月綜合PMI數據，預期分別為56及55，前值為56及54.9。

此外，美國亦將公布12月ADP就業人數變動及上周首次申請失業救濟人數，預期分別增加19萬人及為24.2萬人，前值為升19萬人及24.5萬人。能源資訊局(EIA)亦將公布上周原油庫存，預期將減少500萬桶。