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今日 15:35 國際財經

AT&T:今年內將在美國推5G服務

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美國電話電報(AT&T)宣布，將於今年底前，在美國十多個城市率先推出5G流動通訊服務。

公司指，國際無線通訊標準組織3GPP去年12月確定5G標準，令到公司可以更快地推出5G服務，如果能夠按照計劃完成部署，AT&T將會是美國第一家提供5G服務的電訊營運商。

AT&T又指，將會推出一個可支援5G網絡的設備，該設備大多時候使用4G網絡進行連接，但有需要時，可以切換到5G網絡，例如在進行下載、直播或是使用其他對網絡速度有較高要求的應用時。

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