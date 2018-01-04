國際財經

隔晚美國三大指數創收市新高，其中標普更首次突破2700點，因聯儲局議息紀錄顯示循序加息不變及科技股造好，亞太區股市個別發展。

日本股市在2018年的首個交易日高收逾3%，因證券和石油類股上漲，以及追隨外圍股市的升勢。日經平均指數收報23506點，大漲741點或3.26%，為1992年1月以來最高水平，亦是自2016年11月10日以來的最大單日漲幅。

南韓股市則偏軟，韓國首爾綜合指數收報2466點，跌19點或0.8%。

澳洲股市靠穩，澳洲普通股指數收報6185點，升10點或0.16%。