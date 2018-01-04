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今日 11:48 國際財經

倘滙市出現羊群行為 韓央行:將採取對策

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韓圜兌美元本周稍早創下逾3年新高。南韓央行行長李柱烈表示，倘若「羊群行為」導致韓圜大幅波動，當局將會作出回應，其他情況下則讓市場力量來決定滙率。

韓圜兌美元去年上漲12.8%。路透昨日引述消息人士指出，倘若韓圜大幅升值，南韓政府將考慮採取措施刺激資本外流。

被問及韓圜目前強勢是否將影響貨幣政策時，李柱烈表示，滙率並非是唯一的決定因素，央行對滙率的立場沒有改變，將尊重市場根據供需狀況而波動，但企劃財政部和央行會堅守其原則，即是在出現羊群效應時採取積極行動。

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