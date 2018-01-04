國際財經

日本12月製造業活動擴張速度創近4年來最快，因新訂單加速，穩健的經濟增長將持續至今年。

Markit/日經公布，日本12月經季節調整的製造業採購經理指數(PMI)終值54，略低於初值54.2，但仍高於11月終值53.6，創下2014年2月以來最高，亦是連續第16個月保持在盛衰分界線之上。

12月，日本新訂單分項指數終值56.2，低於初值56.6，但高於11月終值54.7；產出物價分項指數終值51，低於初值51.4，且低於11月終值51.3。