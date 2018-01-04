國際財經

加拿大黑莓(BlackBerry)與最多中國網民使用的搜尋引擎百度，簽訂共同發展自駕汽車技術的協議。消息導致黑莓股價急升13%。

黑莓與百度的協議，跟黑莓與高通、Denso與Aptiv等合作發展自駕技術的協議相若。

分析員關注黑莓QNX自駕科技開發，預期在2019年將開始為公司帶來收入。QNX是用在Apollo自駕車操作平台的技術軟件，而百度在4月已把其訂為自駕汽車業的「安卓」(Android)平台。因此，消息反映黑莓可能取得一個重要發展機會。