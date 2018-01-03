國際財經

伊朗政局動盪，原油出口情況令人關注，外圍油價周三上揚，創下近三年新高。

紐約2月期油升1.26美元或2.1%，收市報每桶61.63美元。

布蘭特3月期油升1.27美元或1.9%，收市報每桶67.84美元。兩類期油創下2014年12月以來收市新高。

自上周四開始，伊朗出現大型示威活動，與警察的衝突情況愈來愈嚴峻，至今已有逾21人死亡。分析員已開始關注事件，擔心對原油供應構成打擊。

Schneider Electric分析員Robbie Fraser表示，伊朗是石油出口國組織第三產油國，儘管情況暫時不影響原油供應，但動盪消息對油價有支持作用。

德國商銀認為，示威活動對伊朗原油出口暫時不大可能造成影響，但一旦美國因應事件對伊朗實施新制裁，情況便可能不同，因此市場不確定性升溫，風險溢價相應上升。

不過，布蘭特油價升勢較緩慢，主要是受到北海Forties油管重新開通消息影響。該油管在12月中開始，因漏油而暫停，元旦後已全面重新投入服務。

另外，市場關注美國原油庫存上周變化。美國石油協會將於周三較後時間公布其統計的上周庫存情況。美國能源資訊局將於周四公布其統計數據。市場預期，上周原油庫存將減少570萬桶，汽油與蒸餾油庫存分別增加200萬桶與130萬桶。