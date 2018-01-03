今日 00:58
國際財經
英國富時100指數收報7671點，升0.30%或23點。
德國DAX指數收報12978點，升0.83%或106點。
法國CAC 40指數收報5331點，升0.81%或42點。
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