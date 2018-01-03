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今日 23:00 國際財經

美股再創新高 標指突破2700點

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投資者關注美國聯儲局稍候公布的上次貨幣政策會議紀要，希望可以從中窺視今年加息的步伐，同時亦觀望周五的就業數據，美股在科技股領漲下早段延續強勢，三大指數齊創新高；其中，標普更突破2700點。

截至本港時間晚上10時59分，道指報24875點，升51點或0.21%；標普500指數報2704點，升8點或0.3%；納指報7043點，升37點或0.53%。

聯儲局將於本港時間明天凌晨3時，公布聯邦公開市場委員會(FOMC)上次(去年12月12至13日)的貨幣政策會議紀要，希望可以從中尋找聯儲局今年貨幣政策的最新啟示，目前市場預計聯儲局將於3月再次加息。

AxiTrader首席市場分析師James Hughes認為，最重要的是周五的非農數據，其他聲音都不重要，唯一例外的是聯儲局會議紀要，希望可以尋找今年加息的線索，現時預期聯儲局將於今年加息4次，3月將再加息。

不過，仍需留意，地緣政治因素受到全球股市關注。伊朗發生政治動盪，至少22人在反政府抗議活動中喪生。

歐洲股市個別發展，英國富時100指數報7665點，升17點或0.23%；德國DAX指數報12972點，升101點或0.78%；法國CAC 40指數報5322點，升34點或0.65%；意大利富時MIB指數報21785點，跌59點或0.27%。

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