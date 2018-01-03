國際財經

市場除了關注歐盟的金融工具市場法規2(MiFID II)生效後，要求金融機構把經紀業務與研究報告分開的影響；此外，亦觀望美國聯儲局將於明日凌晨3時公布的上月會議紀錄，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間下午6時30分，英國富時100指數報7646點，跌1點或0.02%；德國DAX指數報12905點，升33點或0.26%；法國CAC 40指數報5301點，升12點或0.24%；意大利富時MIB指數報21829點，跌15點或0.07%。

數據方面，德國去年12月經季節調整失業總人口減少2.9萬人至244.2萬人，預期為減少1.2萬人；失業率為5.5%，為1990年兩德統一以來最低水平。英國去年12月建築業採購經理指數(PMI)跌至52.2，低於市場預期的52.5，為3個月以來首次增長放緩。

歐洲央行(ECB)管理委員會委員暨奧地利央行行長諾沃提尼(Ewald Nowotny)表示，若歐羅區經濟繼續強勁增長，歐央行今年可能結束刺激計劃。英國國際貿易大臣霍理林(Liam Fox)稱，目前尋求加入跨太平洋夥伴關係協定(TPP)為時過早，但對此持開放態度。

歐羅現報1.2037美元，跌0.18%；英鎊報1.3587美元，跌0.02%。道指期貨暫報24818點，升50點。

油價靠穩，紐約原油期貨現時每桶報60.5美元，升0.13美元或0.22%；倫敦布蘭特期油報66.74美元，升0.17美元或0.26%。