國際財經

倫敦金於周二(1月2日)延續過去連續三周升勢上攻，並於紐約交易時段尾盤升至1318.7美元，而在今早(1月3日)更是刷新三個月高位至1321.2美元。事實上，自美國稅改方案被通過以及美國聯儲局12月議息會議完成2017年第三次加息之後，倫敦金便加速反彈，自12月12日低位1236.4美元節節上升，先後升穿1260美元與1300美元兩大阻力水平。倫敦金於2017年全年上漲13%，收報於1300美元之上，創下2010年以來的最大年度漲幅。

國際金價升幅如此「耀眼」，是與美滙指數一瀉千里的走勢分不開的。儘管美國聯儲局順利完成三次加息，但主席耶倫(Janet Yellen)在12月議息會議上承認通脹有可能維持低迷並對美國政府赤字表露擔憂，而美國政府財赤問題又可能因美國稅改而加重，國會2018年中期選舉鹿死誰手仍有很大不確定性，故市場對美國2018年經濟增長信心實質上仍然不足。美匯指數在2017年全年下跌近10%，創2003年以來最大的年度跌幅。

除美元疲弱之外，轉趨緊張的地緣政治局勢亦是倫敦金上漲行情的重要推手。經過多年的私有化與市場化改革後，伊朗貧富懸殊日益嚴重，日常生活必需品如雞蛋等價格飆升，令民眾十分不滿，因此伊朗在去年12月28日爆發了2009年以來最大規模的示威活動，示威者更於周一(1月1日)晚間衝擊警察局，期間美國更是「煽風點火」地表態支持相關抗議活動，認為伊朗要尊重民眾的集會自由；而東北亞局勢方面，美國亦收到情報稱北韓可能在準備新一輪導彈試射。地緣局勢趨緊，況且黃金又是熱門避險資產，故資金推動倫敦金繼續攀升，今日再度刷新三周高位。

技術分析方面，倫敦金自12月12日低位1236.4美元反彈以來，已經實現連續三周上漲，但目前的14日相對強弱指標(RSI)已升至72附近，顯示倫敦金處於技術性超買狀態，短期內或有技術性調整壓力。此外，根據芝加哥國際貨幣市場(IMM)公布的上周持倉報告顯示，美元淨空倉規模已自上一期的21.8億美元降至4.58億美元，所以投資者短期內需要警惕美元反彈及倫敦金回吐的風險。事實上，今早倫敦金升至1321.2美元之後曾急挫至1312美元附近，若周四凌晨3點公布的聯儲局FOMC會議紀要內容被市場意外解讀為鷹派傾向，小心金價將會跌穿1310美元並進一步下探1300/1301美元支持(從1236.4美元至1321.2美元升浪的23.6%斐波納契回吐水平)。

策略方面，短期內若倫敦金回落至1300至1301美元區域，我們將買入倫敦金，上望1318美元，跌穿1295美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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