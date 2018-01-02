今日 05:24
國際財經
道瓊斯工業平均指數收市升104點或0.42%，報24824點；標準普爾500指數升22點或0.83%，報2695點；納斯特綜合指數升103點或1.5%，報7006點。
紅盤衝上十年高 恒指爆升596
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今年IPO料2500億 新經濟佔四成
大市兩極恐加劇 強勢板塊尋寶
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2018新盤矚目 成交料破2萬伙
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胡一帆
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Mega bridge to Zhuhai/Macau opening: Nearly, but not yet
Mark O'Neill｜ EJ Insight
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奧園全年合同銷售增78%
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