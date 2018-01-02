國際財經

美國私募基金公司、黑石多元資產投資部副總裁韋恩(Byron Wien)預測，標準普爾500指數今年將出現短期調整，油價則會超過每桶80美元。

曾出任摩根士丹利全球策略師的韋恩，是在1986年開始，每年之初發表「驚奇」預測報告。有關預測成為投資界焦點，但2017年預測大部分落空，包括國庫券孳息率未有升逾4%、美元滙價上升，以及德國總理默克爾勝出大選等。

84歲的他在周二公布今年「驚奇」名單，包括標普500指數在年中會回落至2300點，但年底將回升至3000點之上，主要是受惠於美國經濟增長4%。韋恩在2017年預期，標普500指數全年升12%，最終升幅為17%。他指出，美國經濟今年情況預期較2017年佳，但反覆程度也會變得更極端。

韋恩在2017年另一項預測成真，是油價會升至60美元以上。他今次估計，油價將進一步扳升，達致超過每桶80美元水平。

他今年的「驚奇」名單內的其他預測，包括：歐羅兌美元跌至1.1以下，日圓兌美元跌至120以上；美國利率保持上升，國庫券孳息率升至4%；美國共和黨將於10月中期選舉後，失去參眾兩院控制權等。

韋恩又認為，民粹主義、部落主義與及無政府主義將繼續在全球蔓延；他的其他預測還包括：英國工黨領袖郝爾彬(Jeremy Corbyn)將出任首相；西班牙加泰羅尼亞地區持續動蕩；英國脫歐後，歐盟將更加團結。

至於中國，韋恩預期經濟增長將放緩至5.5%，因為國家主席習近平要打擊信貸問題，以致商界借貸增長放緩。韋恩相信，中國將終止向北韓運油及食物，迫使後者放棄核武計劃。

韋恩又預測，即使美國總統特朗普反對，北美自由貿易協定與伊朗核協議仍會延續下去，而特朗普也會推動與亞洲國家簽訂雙邊貿易協定。