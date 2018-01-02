國際財經

巴西報章《Valor Econômico》引述消息人士稱，美國波音公司與巴西飛機生產商Embraer洽談的合作安排，不涉及控制權的轉變，而是成立合資企業與共同拓展業務等部署。不過，路透其後引述消息人士反駁上述報道，表示雙方的商討仍未就控制權事宜達成結論。

根據《Valor Econômico》報道，雙方希望組成合營企業，共同拓展若干領域，以降低開發成本，但兩間公司會保持獨立運作。消息人士指出，波音期望可藉此重整產品組合，擴大銷售平台與開展新產品。同時，波音與Embraer以合資方式合作，可紓緩巴西政府對交易的關注，因為後者反對由波音接管Embraer，因為Embraer為巴西生產國防產品。根據報道，雖然雙方有意成立的合營企業，日後也會承接巴西國防產品，但波音有信心可說服巴西政府，接納有關安排。

不過，路透其後引述消息人士稱，如果以合資企業方式營運，可能滿足不了波音的意圖，包括發展地區航線合用的飛機類別，及降低設備開發成本等。消息人士指出，波音傾向在澳洲與英國成立子公司、解決當地政府的主權關注的模式，與Embraer達成收購建議。

波音與Embraer未有回應查詢。兩間公司在12月21日發表聲明，承認洽商以整合方式，成為一間全球性飛機生產集團。