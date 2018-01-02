有報道指亞馬遜與Salesforce.com發展本身的數據庫，計劃終止使用甲骨文數據庫的協議。消息導致甲骨文股價下滑。
資訊業網站The Information引述消息人士報道，亞馬遜與Salesforce.com均致力開發本身數據庫，代替甲骨文數據庫，然後取消與甲骨文的客戶協議，更可能成為後者的主要對手。
根據報道，亞馬遜把開發的內部數據庫產品代號為RedShift，而Salesforce.com稱呼項目代號為Sayonara。
消息曝光後，甲骨文股價逆市下滑，暫跌0.7%。
今日 03:05 國際財經
有報道指亞馬遜與Salesforce.com發展本身的數據庫，計劃終止使用甲骨文數據庫的協議。消息導致甲骨文股價下滑。
資訊業網站The Information引述消息人士報道，亞馬遜與Salesforce.com均致力開發本身數據庫，代替甲骨文數據庫，然後取消與甲骨文的客戶協議，更可能成為後者的主要對手。
根據報道，亞馬遜把開發的內部數據庫產品代號為RedShift，而Salesforce.com稱呼項目代號為Sayonara。
消息曝光後，甲骨文股價逆市下滑，暫跌0.7%。
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