國際財經

雖然歐洲經濟數據亮麗，為市場注入「強心針」，但由於對伊朗等地緣政治緊張局勢的憂慮，令大市承壓，歐洲股市於2018年首個交易日走低。

截至本港時間傍晚6時23分，英國富時100指數報7665點，跌22點或0.29%；德國DAX指數報12790點，跌126點或0.98%；法國CAC 40指數報5269點，跌43點或0.81%；意大利富時MIB指數報21676點，跌176點或0.81%。道指期貨暫報24742點，升7點。

經濟數據方面，歐羅區12月製造業採購經理指數(PMI)，以逾20年最快增速為2017年劃上句點，而需求的不斷上升亦預示新一年會有較高的起點。IHS Markit公布，歐羅區12月製造業PMI終值為60.6，與初值相若，但高於11月的60.1，亦是1997年6月有此項調查以來的最高水平。

歐洲最大經濟體德國12月IHS Markit製造業PMI，亦由前月的62.5上升至紀錄高位63.3。分析指出，製造業PMI不僅創1996年開始調查以來最高紀錄，而且企業狀況當前連續第37個月改善，亦優於金融危機前創下的紀錄高位。

不過，伊朗局勢持續緊張，令市場憂慮，示威活動進入第5天，情況亦愈來愈嚴峻。根據當地報道，一名警察在示威期間被殺，是首次有報道執法人員被殺的消息。

另外，美國總統特朗普在元旦日於社交媒體Twitter帖文，指伊朗政府正處於崩潰邊緣，又嚴厲批評巴基斯坦，指摘美國過去15年給予該國330億美元援助，但對方卻一而再地玩弄美國及謊話連篇，沒有在打擊恐怖分子方面提供支援，令到該國成為恐怖分子的天堂。

油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報60.36美元，跌0.06美元或0.1%；倫敦布蘭特期油報66.79美元，升0.08美元或0.12%。