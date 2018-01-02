國際財經

上周四(12月28日)歐洲央行發布的經濟報告突顯了歐羅區經濟持續回暖，以及對潛在通脹將逐步上升的預期，這一報告亦支撐著看漲歐羅的積極情緒。反觀美國方面，儘管市場預期聯儲局於2018年再度加息三次，但該預期並未為美滙指數提供支持。而周五(12月29日)國際貨幣基金組織(IMF)公布數據顯示2017年第三季度美元在全球外滙儲備中佔比連續第三個季度下降，降至63.5%，創2014年年中以來新低，歐羅和人民幣佔比則分別小幅升至20%和1.12%，而且美滙指數2017年全年累計下跌逾10%，創十四年來最大年度跌幅。受此推動，歐羅/美元自上周三(12月27日)低位1.1853大幅拉升逾1%至1.2024，刷新自9月20日以來的3個月新高，並錄得連續3個交易日上漲。

不過，歐羅的反彈可能並不是歐洲央行希望看到的，儘管歐羅區經濟廣泛強勁增長，但2017年11月歐羅區核心消費者物價指數(CPI)按年增長0.9%，與前值相符，通脹前景依然低迷，加之歐洲央行管委會成員抱怨歐羅過於強勢將損害經濟復蘇，或將對歐羅升勢構成阻礙。

此外，意大利和加泰羅尼亞的政治局勢不確定性升溫亦為限制歐羅/美元進一步走強的重要因素，意大利是歐羅區第三大經濟體，但國家整體競爭力不足，經濟復甦表現在歐羅區成員國之中最差。意大利總統馬塔雷拉(Sergio Mattarella)於上周四(12月28日)解散議會，並將於3月4日舉行全國大選，但根據目前民調顯示反歐羅的民粹黨派「五星運動」支持率最高，而且很有可能屆時產生「懸峙國會」，令意大利的政治不確定性延續更長時間。

今日(1月2日)歐羅/美元受1.2000心理關口支持後進一步攀升至時段高位1.2047，進一步逼近2017年9月8日高位1.2092水平。投資者應關注本周五(1月5日)公布的歐羅區12月消費者物價指數(CPI)以及美國12月非農就業數據，鑒於歐羅/美元目前受上升趨勢線(自12月18日低位1.1740自下而上的低點連線)支持，滙價仍有進一步上行動力，若歐羅/美元突破1.2090-1.2100阻力區，後市有望進一步上探1.2150甚至1.2300水平。但若歐羅/美元失守1.2000整數關口，則有望回落考驗1.1900。

策略方面，我們根據12月12日策略已於1.1860沽出歐羅(下望1.1710，升穿1.1900止損)，並於1.1815提前平倉，獲利45點。短期內若歐羅/美元回落至1.1920-1.1930區域，我們將買入歐羅，上望1.2060，跌穿1.1880止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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