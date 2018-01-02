國際財經

IHS Markit公布，歐羅區去年12月製造業採購經理指數(PMI)終值為60.6，與初值相若，為1997年6月有此項調查以來最高，符合預期，亦高於11月的60.1。其中，產出分項指數從11月的61.0升至62.2，為逾17年最高。

IHS Markit首席商業經濟學家Chris Williamson表示，歐羅區製造業在上月日漸興盛，錄得歷史上表現最好的一年，並為2018年開局奠定了良好基礎。

德國方面，12月製造業PMI終值由11月的62.5，升至紀錄高位63.3，與初值持平，亦符預期。

IHS Markit分析師Phil Smith稱，去年對德國製造業來說是個打破紀錄的一年，製造業PMI不僅創下1996年有紀錄以來最高，且企業狀況連續第37個月改善，亦優於金融危機前創下的高位。

至於法國12月製造業PMI終值，則由11月的57.7升至58.8，觸及2000年9月以來最高位，雖低於初值的59.3，但仍高於50的水平。

IHS Markit經濟學家Alex Gill表示，法國上月製造業PMI增長，是由國內外市場的強勁客戶需求所支撐，隨着踏入2018年，在未完成訂單明顯累積及企業信心創紀錄高位的情況下，法國製造業有望進一步增長。