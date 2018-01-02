國際財經

亞太區股市個別發展，因美國股市上周五走軟令大市承壓，但投資者對新一年環球股市的樂觀情緒抵消部分跌勢。

南韓產業通商資源部早前發布的初步統計數據顯示，去年南韓出口創歷史新高紀錄，按年增長15.8%，升至5739億美元；進口則增長17.7%，升至4781億美元，貿易順差擴大至958億美元。

南韓股市今日造好，韓國首爾綜合指數收報2479點，升12點或0.49%。

澳洲股市則偏軟，澳洲普通股指數收報6165點，跌1點或0.02%。

日本今天假期，金融市場休市。