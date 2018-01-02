國際財經

美國前總統列根政府的預算辦公室主任斯托克曼(David Stockman)警告，加密貨幣投資熱潮最終將以災難性的方式結束。

斯托克曼接受CNBC節目採訪時形容，「這基本上是一群愚蠢的投機者，他們讓自己相信樹木會長到天上」，稱這一熱潮將在一場壯觀的崩盤中燃燒殆盡。

過去兩年，比特幣(Bitcoin)價格飆升逾30倍。但隨着多個國家出招監管虛擬貨幣交易，比特幣從上月高位逾1.9萬美元，回落至1.3萬美元附近。

斯托克曼表示，他不能為加密貨幣的價格作出具體預測，稱它可能從現在的價格上漲兩倍，也可能跌至零。但重點是，這不是真實的貨幣，因用於交易的真實貨幣必須是穩定的。

斯托克曼認為，芝加哥期權交易所(CBOE)與芝加哥商品交易所(CME)推出比特幣期貨的決定，不會賦予這種新興的資產類別合法性。期貨市場的開放並不能證明任何事情，指「這只是每個人都想上火車去兜風」。

斯托克曼的悲觀預言並不僅限於比特幣，他一直宣稱，一場巨大、可怕的風暴可能很快襲擊美國股市。去年9月，他警告，特朗普政府的稅改計劃和美國聯儲局的錯誤政策，可能使美股出現一次嚴重拋售。他指出，每隔7至8年大市就會出現一次調整，跌幅傾向在40%至70%之間，呼籲若投資者必須工作以維持生活，就必須趕快離開這個「賭場」，因它是一個危險的地方。

不過，總括2017全年，納斯達克指數全年升幅為28.2%，優於道瓊斯工業平均指數的25.1%與標準普爾500指數的19.4%，是2013年以來最佳年報回報。納指更是連升第6年。

斯托克曼指摘，聯儲局和各國央行製造圍繞股票和加密貨幣市場的炒作。他稱，為應對2008年全球金融危機，太多流動性被注入市場，而現在即使是監管機構也無法改善目前的泡沫狀況，真正需要做的是不要以為這些是監管問題，而是要理解，他們是貨幣問題。這是一個前所未有的非理性的過熱市場。

根據交易平台CoinDesk報價，比特幣現貨最新報13409美元，跌0.03%，總市值2250億美元。

期貨方面，芝交所及芝商所比特幣1月份期貨，亦雙雙跌穿1.4萬美元，前者最新報13570美元，跌980美元；後者最新報13510美元，跌960美元。