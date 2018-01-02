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今日 11:04 國際財經 中國財經

法國冀深化與中俄貿易關係

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法國經濟和財政部長勒梅爾(Bruno Le Maire)表示，法國希望與中國和俄羅斯增進貿易往來，減輕與美國及英國貿易關係日趨不確定的影響。

《華爾街日報》報道，在英國投票退出歐盟、美國總統特朗普及其「美國優先」議題崛起後，歐洲各大國正在重新評估自二戰結束以來，支撐其經濟的貿易關係。而法國對跨大西洋貿易的興趣正在降低。

報道引述勒梅爾表示，法國正在由一個非常排他的跨大西洋貿易關係主導的世界，轉向一個更加平衡的世界。法國的目標是建立一個經由俄羅斯連接歐洲和中國的貿易主幹道。

法國總統馬克龍計劃本月首次訪華和5月份出席聖彼得堡國際金融論壇期間推動上述目標。不過，從法美和法英的貿易規模來看，這兩國的地位難以被法國的東方貿易夥伴所取代。2016年，法美和法英貿易總額達到1195億歐羅，相比之下，法中和法俄貿易總額僅為791億歐羅。

馬克龍政府擴大貿易範圍的舉措，是受到歐洲與美國政府日益擴大的分歧推動。12月份勒梅爾與其他4位歐洲財長聯名致函美國財長努欽(Steven Mnuchin)，表示擔心大規模公司稅法改革將給予美企不公平稅收優勢，並阻止美企投資歐洲。

勒梅爾表示，美國是一個親密盟友，是歐洲的主要貿易夥伴，但上述困難清晰可見。他又批評美國政府保留治外法權制裁的威脅。這些制裁允許美國處罰在美國開展業務的外國公司與俄羅斯往來的行為。他稱，這種制裁會將美國變成事實上的全球貿易警察，亦與歐洲方面對於多邊全球組織的設想背道而馳。

勒梅爾認為，法俄應在制裁框架內致力於加強經濟合作，並為取消制裁的那一天做好準備。不過，他表示，取消或減輕制裁的條件目前並未滿足，但真誠希望會取得進展。

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