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今日 09:46 國際財經

沙地阿聯酋徵5%增值稅

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波斯灣地區國家長久以來，以免稅與福利制度周全見稱，不過，沙地阿拉伯與阿拉伯聯合酋長國周一起，對大多數商品和服務徵收5%的增值稅，以增加收入。

由於全球油價持續下跌，導致波斯灣油國預算赤字大增，過去兩年這些國家已採取一連串措施以作應對。分析師預測，沙地與阿聯酋今年增值稅收入，將令兩國在今年共增加210億美元(約1638億港元)稅收，相當於兩國國內生產總值2%。

至於巴林、科威特、阿曼與卡塔爾4個波斯灣地區國家，亦承諾引入增值稅，但決定延至明年初才徵收。

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