國際財經

全球最大餐飲承辦商Compass集團的行政總裁Richard Cousins，在除夕於澳洲一宗水上飛機事故中喪生。同一事故還有另外5人死亡。

Compass在元旦日宣布，歐洲業務營運總監Dominic Blakemore已即時獲委為行政總裁。Cousins原定在3月31日離職。

根據澳洲警方公布，Cousins乘坐的水上飛機在當地時間星期日下午3時左右墜毀。機上6人全部死亡。死者除了Cousins外，還有他的兩名兒子，他的未婚妻與未婚妻的女兒，以及機師。